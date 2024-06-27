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İzmir'de tefecilik yapan 14 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çek kırma yöntemiyle tefecilik yaptıkları ve 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı oto galerilerde, otomobil alım-satımı ve ticari faaliyet gibi gösterilerek "çek kırma" yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda ise 6 tüfek, 3 tabanca, kuru sıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ve çek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin çok altında nakde dönüştürerek yüksek meblağlarda komisyon aldıkları, galerideki araçları satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri, bu şekilde mağdur ettikleri 46 kişiden yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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