İzmir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, senetler, tapu senetleri ve çekler ele geçirildi.
İzmir'de 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Buca, Karabağlar ve Menderes ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, tabanca ve bu silahlara ait 80 fişek ele geçirildi. Ayrıca şikayetçilere ait bilgileri içeren 4 ajanda, 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek ile 1 milyon 590 bin liraya el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işleminin sürdüğü öğrenildi.