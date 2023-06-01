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İzmir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İzmir'de 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, senetler, tapu senetleri ve çekler ele geçirildi.

İzmir'de 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Buca, Karabağlar ve Menderes ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, tabanca ve bu silahlara ait 80 fişek ele geçirildi. Ayrıca şikayetçilere ait bilgileri içeren 4 ajanda, 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek ile 1 milyon 590 bin liraya el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işleminin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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