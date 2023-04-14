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İzmir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüksek faiz karşılığında vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Gaziemir ilçesinde önceden belirlenen 4 adrese baskın yaptı.

Polis, B.G, M.B. ve L.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 47 dolu ve boş senet, 7 tapu belgesi, 9 satış sözleşmesi, borçlandırma sözleşmesi ele geçirdi.

İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Gaziemir İzmir Güncel Haberler

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