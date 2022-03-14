İzmir'de tefecilik operasyonunda 10 kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de tefecilik operasyonunda 10 kişi yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de tefecilik operasyonunda 10 kişi yakalandı

İzmir'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankalardan kredi çekemeyen ve nakit arayan kişileri yüksek faizle borçlandırıp haklarında icra takibi başlattıkları, darp ve tehdit suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 senet, 2 kimlik fotokopisi, 2 ajanda, esrar, 3 uyuşturucu hap, döner bıçağı ve kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 60 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Kredi, İzmir, Güncel, Haberler

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