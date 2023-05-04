İzmir'de TCDD'nin Topraklama Kablolarını Çaldılar

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, TCDD'nin yer altındaki topraklama kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün, Pancar Mahallesi'nde, TCDD'nin yer altındaki topraklama kablosunun çalınması ilgili çalışma yaptı. Olay yerinde ve çevresinde plaka tanıma sistemi, parmak izi ve kamera kaydı incelemesi yapan ekipler; şüphelilerin H.S., Ş.B. ve M.B. olduğunu tespit etti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.