Tavanına "yorgun mermi" isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı - Haberler

Tavanına "yorgun mermi" isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı İzmir'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı. İzmir'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka otobüse nakledildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. AA / Meriç Ürer - Güncel Güncel Haberler

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