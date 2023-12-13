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İzmir'de Taşınmaz Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

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İzmir merkezli 3 ilde, taşınmazları değerinin üzerinde satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 27 mal sahibi yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Operasyon sonucunda elebaşı olduğu öne sürülen M.A. da dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde, taşınmazları değerinin üzerinde satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu, taşınmazlarını internet üzerinden satışa çıkaran 27 mal sahibini yaklaşık 5 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla, 11 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir, İstanbul ve Denizli'deki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucu elebaşı olduğu öne sürülen M.A'nın da arasında olduğu 8 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait bir dedektör köpeğin de yer aldığı aramalarda reklam ve danışmanlık sözleşmeleri adı altında düzenlenen evrakın yanı sıra 46,5 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, farklı bankalardan alınan kredi ve banka kartları ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin internete ilan veren mal sahiplerine ulaşarak taşınmazlarını Arap ülkelerinden bulacakları müşterilere daha yüksek fiyatla satabileceklerini öne sürerek bunun için reklam ve danışmanlık ücreti adı altında para tahsil ettikleri iddia edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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