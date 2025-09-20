İzmir'de Taşınma Sırasında Koltuk Altında Kalan 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuk 9 yaşındaki E.A'nın üstüne düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili nakliye firması çalışanları gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'taki apartmanda oturan H.Y, evinden taşınmak için bir nakliye firmasıyla anlaştı.

Taşınma sırasında nakliye asansörüne 5. kattan yüklenen koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan H.Y'nin kardeşi S.L'nin 9 yaşındaki kızı E.A'nın üstüne düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Nakliye firmasında çalışan M.G, E.G. ve A.H.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
