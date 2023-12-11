İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından başına sehpayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, babası tarafından ikna edilerek polise teslim oldu.

İzmir'de tartıştığı oğlu tarafından başına sehpa ile vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından başına sehpayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden B.Ç. (20) ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan arbedede annesinin başına sehpayla vuran B.Ç. evden kaçtı.

Daha sonra, bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç'nin yanına giden B.Ç, yaşananları itiraf etti.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fazile Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babası tarafından ikna edilen B.Ç, polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç'nin psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce tedavi gördüğü öğrenildi.