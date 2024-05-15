İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartışma sonucu evinin balkonunda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda bulunan O.Ö. (32) ile sokaktan geçen kişi ya da kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, O.Ö'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Ağabeyinin yardımıyla araçla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen O.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.