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İzmir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçaklandı

İzmir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçaklandı
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Karşıyaka'da, sokakta tartışan M.A., N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı; saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.A., sokak ortasında tartıştığı N.D.'yi (40) boğazından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Donanmacı Mahallesi, Yalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.D., sokak ortasında, bilinmeyen nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. M.A., tartışmanın büyümesi üzerine N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, M.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, tedaviye alınan N.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka İzmir

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