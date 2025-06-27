İzmir'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Hızlı Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve bazı evler tahliye edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.

Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.