İzmir'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Hızlı Müdahale
İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve bazı evler tahliye edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.
Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel