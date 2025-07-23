İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Menderes ilçesinde akşam saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın için itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Alevler, bazı yapılara da sıçradı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Oğlananası Mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol almak için çalışma başlattı. Alevlerin, bölgede bulunan bazı yapılara da sıçradığı belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde alevlerin bir eve sıçradığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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