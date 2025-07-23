İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

İZMİR'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Oğlananası Mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol almak için çalışma başlattı. Alevlerin, bölgede bulunan bazı yapılara da sıçradığı belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde alevlerin bir eve sıçradığı anlar yer aldı.