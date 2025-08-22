İzmir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için birçok hava ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Yangının, izinsiz prefabik ev yapımı sırasında çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangının, M.Ş.T'nin (31) izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili kaynakçı M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. (32) ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.