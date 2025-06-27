İzmir'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ederken, 455 ev tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni olarak bir evin çatısındaki tadilat gösterildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.

Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Güvenlik amacıyla Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Elban, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin bir evin çatısında yapılan tadilat sırasındaki kıvılcımlar olduğunu belirtti.

Elban, "Yangın önce bina önünde başladı, ardından araziye, son olarak da ormana sıçradı. Bu saha helikopter alanına çok yakın olduğu için 14.50'de, yani yangın ihbarından yaklaşık 5 dakika sonra havadan müdahale başladı. Karadan müdahale de kısa süre içinde hemen başlatıldı. Yangına neden olan 3 kişi de jandarma ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı." dedi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak enerjisinin düştüğünü ifade eden Elban, "Şu anda 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yangından etkilenen vatandaşımız yok. Ne yaralı ne de can kaybı bulunmakta. Bu bizim için en büyük teselli. Evcil hayvanlarda da olumsuzluk yok." diye konuştu.

Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer ve çok sayıda iş makinesi, su tankeri ve 643 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Orman, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin sahada yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Elban, "Havadan müdahaleyi sürdürmek için yaklaşık 3 saat daha zamanımız var. Bu süre dolmadan, karadan ve havadan yoğun müdahalelerle yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Elban, helikopterle yangın sahasını incelediğini ve yanan evler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gözle görülür şekilde birkaç evin tamamen yandığını, bazılarının ise kısmen zarar gördüğünü gördük. Hedefimiz yangını kontrol altına almak. Kontrol sağlandıktan sonra sahada tarama yapacağız ve yangından etkilenen alan ve yapılarla ilgili net bilgileri paylaşacağız. Yangın şehrin hemen hemen her yerinde görülen bir yangın. Dolayısıyla insanımızı da çok doğal olarak tedirgin etti. Ancak ölçek olarak çok tedirgin edecek büyüklükte değil."

Hava sıcaklığı ve rüzgar gibi olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda çok yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgar var, nem oranı ise yüzde 16,17 civarında. Vatandaşlarımızın arazide ateş yakmamalarını, tadilat ve benzeri çalışmalar yapmamalarını, izmarit atmamalarını ve yangına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmalarını özellikle rica ediyoruz. Çok hassas bir dönemdeyiz. Bu konuda herkesten üst düzey dikkat ve hassasiyet bekliyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor

Binlerce taraftar kulübün borcunu kapatmak için sokaklara inecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu, Ukrayna'ya götürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.