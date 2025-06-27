İzmir'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.

Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Güvenlik amacıyla Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Elban, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin bir evin çatısında yapılan tadilat sırasındaki kıvılcımlar olduğunu belirtti.

Elban, "Yangın önce bina önünde başladı, ardından araziye, son olarak da ormana sıçradı. Bu saha helikopter alanına çok yakın olduğu için 14.50'de, yani yangın ihbarından yaklaşık 5 dakika sonra havadan müdahale başladı. Karadan müdahale de kısa süre içinde hemen başlatıldı. Yangına neden olan 3 kişi de jandarma ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı." dedi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak enerjisinin düştüğünü ifade eden Elban, "Şu anda 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yangından etkilenen vatandaşımız yok. Ne yaralı ne de can kaybı bulunmakta. Bu bizim için en büyük teselli. Evcil hayvanlarda da olumsuzluk yok." diye konuştu.

Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer ve çok sayıda iş makinesi, su tankeri ve 643 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Orman, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin sahada yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Elban, "Havadan müdahaleyi sürdürmek için yaklaşık 3 saat daha zamanımız var. Bu süre dolmadan, karadan ve havadan yoğun müdahalelerle yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Elban, helikopterle yangın sahasını incelediğini ve yanan evler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gözle görülür şekilde birkaç evin tamamen yandığını, bazılarının ise kısmen zarar gördüğünü gördük. Hedefimiz yangını kontrol altına almak. Kontrol sağlandıktan sonra sahada tarama yapacağız ve yangından etkilenen alan ve yapılarla ilgili net bilgileri paylaşacağız. Yangın şehrin hemen hemen her yerinde görülen bir yangın. Dolayısıyla insanımızı da çok doğal olarak tedirgin etti. Ancak ölçek olarak çok tedirgin edecek büyüklükte değil."

Hava sıcaklığı ve rüzgar gibi olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda çok yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgar var, nem oranı ise yüzde 16,17 civarında. Vatandaşlarımızın arazide ateş yakmamalarını, tadilat ve benzeri çalışmalar yapmamalarını, izmarit atmamalarını ve yangına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmalarını özellikle rica ediyoruz. Çok hassas bir dönemdeyiz. Bu konuda herkesten üst düzey dikkat ve hassasiyet bekliyoruz."