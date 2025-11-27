İzmir'de Tarihi Geçmiş 30 Ton Gıda Ürünü Ele Geçirildi

TARIM ve Orman İbrahim Yumaklı, "İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir" dedi.

Bakan Yumaklı, gıda denetim ekiplerinin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerimiz göz açtırmadı. İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin 'Alo 174 Gıda' hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde ürünlerin STT/TETT bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edilmiş, işletme mühürlenmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuş, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.