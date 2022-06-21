İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yapıldığı tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonda, Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Bergama ilçesine bağlı Talatpaşa ve İnkilap mahallelerinde iki bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak kazı yapıldığını belirleyen ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suçüstü yakalanan M.A.Ş. ve H.H. gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramada, Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 kırık çömlek parçaları, 1 kırılmış cam obje, 1 bronz olduğu değerlendirilen obje, 1 Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun, 1 mezar başlığı, 4 mermer sütun ve üzerinde figürler bulunan sütun tanbur ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.