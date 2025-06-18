İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2.305 Sikke Ele Geçirildi

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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, evinde tarihi eserler gizleyen bir şüpheli yakalandı. 2.305 gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde gizlenen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişinin Balçova ilçesindeki evine baskın yaptı.

Aramalarda, Helenistik, Bizans, Osmanlı ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin, kaçakçılardan temin ettiği tarihi eserleri ülke dışına çıkarmak amacıyla evinde topladığı, iletişime geçtiği yurt dışındaki suç örgütlerinden gelecek bilgiye göre de bunları elden çıkarmaya çalışacağı belirlendi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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