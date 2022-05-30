İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Halil Fidan - Güncel
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İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki boş olan tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Halil Fidan - Güncel

İtfaiye Yangın Polis İzmir Güncel Haberler

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