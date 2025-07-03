İzmir'de Tanker Gemisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan 'Sloug' isimli tanker gemisinde yangın meydana geldi. Yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Limanın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.

Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.