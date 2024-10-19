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İzmir'de Taksinin Çalınma Anı Güvenlik Kamerasında Yansıdı

İzmir'de Taksinin Çalınma Anı Güvenlik Kamerasında Yansıdı
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İzmir'in Konak ilçesinde, anahtar bırakılan bir taksi kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şüpheli, araçla yaklaşık 10 dakika gezindikten sonra Konak tünellerine ters yönden girerek kaçtı. O anlar taksinin araç kamerasına yansıdı.

İZMİR';in Konak ilçesinde bir durakta anahtar üzerinde bırakılan taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bir süre gezindiği taksiyle Konak tünellerine ters yönden giren şüpheli, araçtan atlayıp kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Ekim'de saat 05.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksi şoförü Abdullah S.'yi takip eden kimliği belirsiz şüpheli, bir anda harekete geçti. Anahtarı üzerinde bırakılan taksiye binen şüpheli, aracı çalıştırdı. Şoför Abdullah S., şüpheliyi fark ederek koştu. Araca yumruk atıp, arkasından bağıran Abdullah S., şüphelinin aracını kaçırmasına engel olamadı. 10 dakika boyunca araçla gezinen şüpheli, devriye gezen polis ekiplerini görünce yüzünü gizledi.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

10 dakikalık gezintinin ardından ters yönden girdiği Konak tünellerinde hareket halindeki taksiden atlayan şüpheli, koşarak uzaklaştı. Bu sırada sürücüsüz hareket eden taksiyi fark edenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar, taksinin araç kamerasına yansıdı. Vatandaşlardan biri, peşinden koştuğu ve sürücüsüz hareket eden taksiyi el frenini çekerek durdurdu. Polis taksiyi kaçıran şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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