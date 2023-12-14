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İzmir'de takside uyuşturucu ele geçirildi, sahil bandında hırsızlık şüphelisi yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde durdurulan bir takside yapılan incelemede, yolcu koltuğunda bulunan kişiden 599 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı gün sahil bandında görev yapan ATV'li polis ekipleri ise hırsızlık suçundan kaydı bulunan Suriye uyruklu bir şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir takside yapılan incelemede, yolcu koltuğunda bulunan kişiden 599 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan, sahil bandında görev alan ATV'li polis ekipleri. takip sonucu çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan Suriye uyruklu bir şüpheliyi kısa sürede yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına yaptığı çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan M.T. taksiden indirildi. Kimlik sorgusu yapıldığı sırada, M.T.'nin şüpheli ve tedirgin hareketleri üzerine sorgu sonrasında, yapılan üst aramasında M.T.'den 599 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyete götürüldü. Uyuşturuc madde kullanmak ve madde ticareti yapmak suçundan işlem gören M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

UYGULAMADA FARK ETTİLER

Öte yandan, Bayraklı ilçesi sahil bandında da huzur ve güvenliği sağlamak adına devriye gezen ATV'li polisler görevlereni icra ettikleri sırada, bir kişiden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Sahil bandından dar olan ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ATV'li polisler tarafından yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Suriye uyruklu M.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. M.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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