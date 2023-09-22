İzmir'de Takside Sentetik Ecza Operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan bir taksideki 2 şüpheli şahsın çantalarında 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.