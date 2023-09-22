İzmir'de Takside Sentetik Ecza Operasyonu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan bir taksideki 2 şüpheli şahsın çantalarında 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, taksideki 2 şüpheliden 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yamanlar Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında bir taksiyi durdurdu. Araçtaki 2 kişinin çantalarında 5 bin 544 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan E.K. ve G.A. Yamanlar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.???????
Kaynak: AA / Güncel