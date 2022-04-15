İzmir'de taksici, bir kişiyi bıçakla yaraladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir taksici, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında görevli ESHOT otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı.

Her iki şoför de otobüsten inip tartışmaya yolda devam etti. Bu arada tartışmaya bir kişi daha dahil oldu. Taksi şoförü ile bu kişi arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Taksi şoförü yanındaki bıçakla, tartıştığı kişiyi bacaklarının birkaç yerinden yaraladı.

Yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri taksi sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.