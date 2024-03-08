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İzmir'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan, kızı Naz Erge ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

Mahkeme heyeti başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan ve "şahsın ceza sorumluluğunun tam olduğu" belirtilen raporun kendilerine ulaştığını belirtti.

Tanık Ö.K, olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu söyledi.

Dışarı çıkınca taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü anlatan Ö.K, "Önce bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıya 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. Bir şey mi oldu deyince 'bilmiyorum' dedi." diye konuştu.

Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu belirterek, dışarı çıkınca taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Bekir Şahiner, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği sanığa, "nitelikli yağma"dan 15 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma"dan da 3 yıla kadar ve en üst sınırdan olmak üzere ceza verilmesini talep etti.

Söz verilen maktul Erge'nin kızı Naz Erge ile Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Son sözü verilen tutuklu sanık Aysal, savunacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti başkanı, sanığın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapse çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen cezalarda herhangi bir indirime gitmedi.

Olay

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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