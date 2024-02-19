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İzmir'de Taksi Şoförü Makasla Yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından sırtından makasla yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından sırtından makasla yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bulunan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37) ile aracına binmek isteyen M.D. (32) arasında tartışma çıktı.

Çıkan arbedede M.D, yanında bulunan makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksakallı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Tansiyonum düştü, evime yemek yemeye gidecektim"

Çay ocağı önünde yolcu ile yaşadıklarını gazetecilere anlatan Serkan Aksakallı, "Bir vatandaş el atıp 'boş musun?' diye sordu. Aracımı kapattığımı söyleyip içeri girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. O sırada tansiyonum da düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. O esnada 'kardeşim bana mı küfür ediyorsun?' dedim. Elinde de makas, küfürlü konuşmaya başladı. Ben de 'neden böyle yapıyorsun?' dedim. Yere yatırdım. O esnada makası sırtıma soktu." ifadelerini kullandı.

Emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğunu belirten Aksakallı, "Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz, hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam, nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor, 'makas 2 santim daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür. Devletimizden bu konuya bir çare bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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