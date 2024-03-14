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İzmir'de taksi şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförü ile yolcular arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförü ile yolcular arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 35 T 5536 plakalı taksinin şoförü Cüneyt D. (49), Konak Zeytinlik Mahallesi'nden Bayraklı'ya gitmek isteyen Hakan A. (20), Barış G. (22), Oktay D. (21) ile yanlarındaki bir kadını aracına aldı.

Çay Mahalle 1639 Sokak'ta kadın yolcu, yaklaşık 100 metre sonra da Hakan A. ve Oktay D. araçtan indi.

Takside kalan Barış G. ile şoför arasında ücret anlaşmazlığından tartışma çıktı. Bu sırada yanındaki köpekle taksinin yanına gelen Hakan A, sopayla şoför Cüneyt D'ye vurdu, köpek de taksiciyi elinden ısırdı.

Taksi şoförü Cüneyt D. ise bıçakla Hakan A, Barış G. ve köpeği yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine dönen Cüneyt D, taksideki 5 bin lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü Cüneyt D. ve Oktay D. ile vücutlarındaki bıçak kesileri tedavi edilen Hakan A. ve Barış G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan taksi şoförü ile şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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