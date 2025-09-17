İzmir'de Taklit Terlik Üretimiyle İlgili Operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bilinen bir terlik markasının logosunun basılı olduğu taklit ürünler ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde taklit ürün üretimi yapıldığını belirledi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinde yapılan aramada 4 bin 15 taklit terlik, terlik üretiminde kullanılan 21 bin 100 düğme ve etiket ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.