İzmir'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 22 yaşındaki Berk Gedik yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Berk Gedik (22) idaresindeki 09 EH 232 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı.
Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan Gedik, yolda metrelerce sürüklendi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı.