İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin takla attığı kazada iki kişi hafif yaralandı. İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin takla attığı kazada iki kişi hafif yaralandı. M.G'nin kullandığı 35 BTY 24 otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Şehit Oğuz Kerem Erbay Üstgeçidi mevkisinde tramvay yolunu aşıp bariyerlere ve park halindeki araca çarparak devrildi. Kazada sürücü M.G. ile aynı araçtaki kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kazayı sıyrıklarla atlatan araçtakilere müdahalede bulunuldu. Kazada park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Gözaltına alınan M.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Haydar Toprakçı - Güncel İzmir Güncel Haberler

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