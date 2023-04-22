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İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatal'dan Ödemiş istikametine giden Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, İlkkurşun mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yol kenarına düşen araçtaki Recep Çağlar'ı Ödemiş Devlet Hastanesine, Hasret Çağlar ve aynı aileden olduğu öğrenilen 2 kişiyi Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Hasret Çağlar, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

Recep Çağlar Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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