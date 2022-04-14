İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'taki bir iş yerinin tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 işçi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.