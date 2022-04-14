İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Konak ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'taki bir iş yerinin tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 işçi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel