İzmir'de tabancayla vurulan kadın yaralandı Güncel Haberler İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı. İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı. Çamlıkule Mahallesi'nde 290/3 Sokak'ta Gizem A. (28) ile kocası K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, eşini tabancayla karnından vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gizem A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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