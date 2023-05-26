İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı kişi tarafından başından vurularak yaralanan emekli doktor hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı ise tutuklandı.

İzmir'de tabancayla vurulan emekli doktor hayata tutunamadı

Katil 79, ölen kişi 72 yaşında

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı 79 yaşındaki kişi tarafından başından vurularak yaralanan 72 yaşındaki emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı ise tutuklandı.

Olay, dün Tire Avcılar Kulübü Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E., derneğe giderek emekli doktor Yalçın Kocabaş ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine E.E., yanında bulunan tabanca ile Kocabaş'a ateş etti. Emekli doktor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde başından vurulan Kocabaş'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Kocabaş ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan 72 yaşındaki adamın durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli E.E.'yi kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören emekli doktor Yalçın Kocabaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocabaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı E.E. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.