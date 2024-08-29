İzmir'de Tabancayla Çocuklarını Öldüren Baba İntihar Etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde tabancayla 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunan Vesim Şimşek (45), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ın üst kısmındaki dağlıktaki zeytinlikte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi. Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Vesim Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesim Şimşek ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerinin ardından cenazeler, anneleri Naciye Şimşek'in yakınları tarafından morgdan alınıp, Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve Karaağaç Mezarlığı'nda torağa verildi.

KAZADA GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞMUŞ

Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi dilediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı kaydedildi. Bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yeri tarafından tedavisine destek verildiği belirtildi. Şimşek'in asıl işin ise inşaat ustalığı olduğu kaydedildi.

IN HİKAYESİ

Öte yandan, Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı. Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına bu yemeği alıp eve getirdiği ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı.

Vesim Şimşek, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.