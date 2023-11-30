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İzmir'de Tabanca Parçalarıyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takibe alınan iki otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde araçlarında çok sayıda tabanca parçası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları iki otomobili Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 99 tabanca gövdesi, 99 sürgü, 96 namlu ile benzeri parçalar ele geçirildi.

Sürücüler M.E ve B.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Akalan İzmir Olay Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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