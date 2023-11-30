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İzmir'de Tabanca Parçalarıyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

30 Kasım 2023 09:56 Son Güncelleme: 09:58 Abone Ol

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takibe alınan iki otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.