Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Tabanca ile Yaralanan Genç Hastane Önüne Bırakıldı

İzmir'de Tabanca ile Yaralanan Genç Hastane Önüne Bırakıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesindeki bir olayda, 20 yaşındaki M.Y.U., darbedilip tabancayla vurularak hastanenin önüne bırakıldı. Polisin yaptığı operasyonda, M.Y.U.'yu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde M.Y.U. (20), darbedilip, tabancayla vurulmuş halde hastane önüne bırakıldı. Polis, M.Y.U.'yu ormana götürerek darbedip, yaralayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tabancayla omuz, göz ve boyun bölgesinden yaralanan M.Y.U., 23 Eylül'de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önüne bırakıldı. M.Y.U.'nun ayrıca darbedildiği anlaşıldı. Polis, tedaviye alınan M.Y.U.'nun ifadesine başvurdu. M.Y.U.'nun husumetli oldukları B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) tarafından Buca'da ormana götürülüp, darbedildiği, tabancayla omuz, göz ve boynundan yaralandıktan sonra motosikletle hastane önüne getirilip, bırakıldığı belirlendi. M.Y.U.'nun bırakıldığı o anlar, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D., N.B.K. ve H.V. tutuklandı. Diğer şüpheli B.A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hastane Güncel Hukuk Polis İzmir Buca Suç

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });