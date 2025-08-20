İzmir'de Süt Ürünlerine Yasal İşlem Başlatıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, İzmir'de faaliyet gösteren işletme ve soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton ultra yüksek ısıl işlem görmüş (UHT) sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel