İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı
AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sağancı Mahallesi'ndeki süt tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek veriyor.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel