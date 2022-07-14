İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangına müdahale ediliyor İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir- Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı. Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor. Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti. İzmir- Çanakkale Otoyolu bir süre önlem amacıyla trafiğe kapatılırken trafik akışı İzmir yönüne Dikili, Çanakkale yönüne ise Bergama ilçe merkezinden geçen yoldan sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu İzmir'den Çanakkale yönüne 1 şerit hariç yol trafiğe açıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Çanakkale Bergama İzmir Güncel Haberler

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