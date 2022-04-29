Son dakika haber: Sürücünün otomobilini durdurup Türk bayrağını yerden kaldırma anı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücünün trafikte ilerlediği sırada otomobilini durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anları, radar aracının kamerası kaydetti.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Göztepe'den Konak istikametine yol alan bir otomobilin sürücüsü, yerde Türk bayrağı gördü. Hızlı akan trafikte flaşörlerini yakarak duran sürücü, yerdeki Türk bayrağını alıp temizledikten sonra katlayarak aracının bagajına koydu.

Tekrar otomobiline binen sürücü, yoluna devam etti. Bu anlar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait bir radar aracının kamerasınca kaydedildi.

AA / Güncel