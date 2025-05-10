İzmir'de Sürücünün Bıçağında Dikkat Çeken Yazı
Karşıyaka'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kişilerle yaşadığı olayda kullandığı döner bıçağının üzerinde yazılı mesajla dikkat çekti. Bıçağın üzerinde 'Mevzu derinse keseriz. Emir Müştak' ifadesi yer aldı.
BIÇAĞIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kılıftan çıkardığı döner bıçağıyla yürüdüğü gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Emircan Müştak'ın (22), olayda kullandığı bıçağın üzerinde 'Mevzu derinse keseriz. Emir Müştak' yazdığı görüldü.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel