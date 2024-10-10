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İzmir'de Şüpheli Araçta 46 Bin Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İzmir'de Şüpheli Araçta 46 Bin Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Karabağlar'da park halindeki otomobilde yapılan incelemede 46 bin 195 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek bulundu. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilen park halinde otomobilde 46 bin 195 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili baba- oğul gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 5684 sokakta 2 kişinin bir otomobilde şüpheli hareketlerde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı sokağa giderek şüphelilerin olay yerinde olmadığını, otomobilin ise park halinde olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı incelemede, otomobilin arka koltuğunda çok sayıda sentetik ecza bulunduğunu belirledi. Savcılıktan alınan talimat ile otomobilin sahibi G.E. ve oğlu A.E., Konak'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 46 bin 195 sentetik ecza ile 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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