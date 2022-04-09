İzmir'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesindeki demir atölyesinde hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesindeki demir atölyesinde hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi İzmir- Çanakkale kara yolunda bulunan demir atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.
Şüpheliler E.D. ve B.G, olay yerine gelen jandarma ekiplerince hurda demirleri çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Şafak Yel - Güncel