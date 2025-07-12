İzmir'de Suçlulara Yönelik Operasyonda 133 Kişi Yakalandı

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İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik 95 adrese baskın düzenledi.

İzmir'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 133 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik 95 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 133 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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