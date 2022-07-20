İZMİR'DE SUÇ ŞEBEKESİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KAÇAK İÇKİ YAKALANDI

İZMİR'de polis ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda çeşitli türlerde sahte içki, boş şişe, gümrük kaçağı puro, sigara, içki yapımında kullanılan aroma, sahte cinsel içerikli ürün, bandrol, etiket ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 4'ünün mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarından ve hurdalardan boş alkol şişelerini toplayıp, merdiven altı içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfelere ve eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka Bornova ilçelerinde 13 ev, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakaya eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 130 litre rakı, 40 litre votka, ayrıca farklı türlerde 193 litresi damacanalarda, 505 adedi ise şişelenmiş sahte içki, 582 litre etil alkol, 20 bin 782 taklit bandrol ve etiket, 10 bin 783 boş şişe, 8 bin135 şişe kapağı ve kapüşon, 5 plastik tank, gümrük kaçağı 115 paket puro, 17 paket sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, 1366 içki yapımında kullanılan aroma, 179 sahte cinsel içerikli ürün, 4 huniyle birlikte 4 alkolmetre, 15 gram esrar ve 14 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 4'ünün mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel