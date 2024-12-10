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İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 32 Tutuklama

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İzmir'de düzenlenen büyük ölçekli suç örgütü operasyonunda Beşoklar adlı çetenin 49 üyesinden 32'si tutuklandı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinden 32'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını B.B'nin yaptığı kamuoyunda Beşoklar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Örgüt üyelerinin Çetin Ermiş'in öldürülmesi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlanması, üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil etme suçlarını işlediği tespit edildi.

Ekiplerin helikopter ve dron destekli eş zamanlı yaptıkları operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheli tutuklandı. Diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan örgüt elebaşı B.B'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 305 fişek, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel
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