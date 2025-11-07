İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in 6 ilçesinde gerçekleştirilen 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 23 şüpheli tutuklandı.
2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'in 6 ilçesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel