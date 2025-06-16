İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 17 Tutuklama

TARİHLER ÇOK ESKİ, MUHTEMELEN YENİ AÇIKLADILAR BU OPERASYONU

İZMİR'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 'Silahlı örgüt kurmak, nitelikli yağma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, kasten yaralama, mala zarar verme' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Harekete geçen ekipler, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 30 Mayıs'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,