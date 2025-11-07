Haberler

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 23 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen operasyonda, 'Saraçlar' suç örgütüne yönelik yakalanan 23 kişi adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Şüpheliler, yağma, uyuşturucu imal ve ticareti, rüşvet gibi çeşitli suçlarla itham ediliyor.

İzmir'de bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu personeli 23 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Saraçlar" olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "rüşvet" ve "ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"Saraçlar" olarak bilinen suç örgütünün Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 4 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, 2'si kamu personeli 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü üyelerinin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, zanlıların hesaplarında toplam 1 milyar 800 milyon lira şüpheli işlem tespit edilmişti.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatılmış, şüphelilerin adreslerinde 20 gram esrar, 3 çek, 1 milyon lira değerinde senet, 98 sentetik hap ve 34 fişek ele geçirilmişti.



